Gucci запропонував чоловікам носити сукню в клітку за 62 тисячі гривень

Італійський модний дім Gucci представив нову осінньо-зимову колекцію 2020 року, в якій фігурувала сукня для чоловіків.

Вартість чоловічої сукні в клітку з атласним бантом на талії становить 62 тисячі гривень.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Gucci починає продажі помаранчевої сукні в клітку з атласним бантом, щоб боротися з" токсичними стереотипами, що формують чоловічу гендерну ідентичність ", – відзначили представники модного будинку.

Творці чоловічої сукні пропонують носити новинку зі світлими джинсами і громіздким взуттям. Вбрання для чоловіків виконане з легкої тканини, щоб продемонструвати ідею плинності. Сукня представлена в двох кольорах: помаранчевому кольорі і з квітковим принтом.

Як відзначають інсайдери, першим чоловіком, який надів сукню з коміром "Пітера Пена" на публіці, був американський музикант і співак Курт Кобейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан назвав головні антітренд осені 2020.