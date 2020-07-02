Головний тренд СРСР брюки-кльош повернувся в моду: як носили і чим особливі

Розкльошені брюки користувалися величезною популярністю у модниць і модників усього світу в різні епохи. Вони були головною модною "фішкою" серед моряків починаючи з 19 століття, спровокували справжній стильний "бум" в 70-і роки в СРСР і про них неодноразово згадували в 2000-х.

У 2020 році розкльошені брюки знову стали одним з найбільш трендових предметів гардеробу. OBOZREVATEL розповідає читачеві, чому штани-кльош були найскандальнішим предметом одягу в СРСР, як їх тоді носили і як створювати образи зараз.

Історія штанів-кльош: звідки з'явилися

В 19-му столітті брюки-кльош були головною рисою у американських і європейських моряків – їх форма мала на увазі наявність брюк зі світлої або темної (в залежності від країни і сезону) матерії, які, як правило, були досить широкими — щоб у разі падіння у воду або аварії корабля при необхідності швидко звільнитися від одягу, що обмежує рухи. Вузькі ж штани "на плаву" зняти не так і просто.

Брюки-кльош ввели в моду моряки back-in-ussr.com

Називалися такі брюки на французький манер – cloche (в перекладі – "дзвін"). У повсякденний побут cloche увійшли як "кльош", "кльоші" або навіть "кльоша", з наголосом на останньому складі.

Чому брюки-кльош забороняли носити в СРСР і за що їх любила радянська молодь

Найбільшу популярність брюки-кльош набули в 60-ті роки серед хіпі, які розшивали їх квіточками як символами свободи. Примітно, що тоді штани носили і хлопці, і дівчата. В кінці 60-х мода на розкльошені штани дійшла до СРСР, проте ні таку модну новинку, ні сам рух хіпі радянська влада не схвалила.

Як носили штани-кльош. фото back-in-ussr.com back-in-ussr.com

На початку 70-х брюки-кльош набули особливої популярності. Можна було зустріти різноманітні моделі брюк – з бахромою, з блискавкою, з величезними "дзвонами" знизу. Більш того, штани-кльош почали шити з різноманітних тканин (спочатку це була звичайна брючна тканина, пізніше – джинс). В ті часи з'явилися і стандарти пошиття штанів. Так, якщо ширина під коліном була 21 см, то у щиколотки вона повинна бути – 23 см. Брюки-кльош радянські модники доповнювали квітчастими сорочками і туфлями на платформі.

Карикатури на кошлатих юнаків в кльошах регулярно публікували сатиричний журнал "Крокодил" і студентські стінгазети. Пристойні молоді люди – "ідейні комсомольці" такі брюки в СРСР не носили.

Брюки-кльош в СРСР: як носили фото back-in-ussr.com

Щоб купити такий предмет гардеробу, потрібно було ризикнути репутацією, доводилося полювати за дефіцитом, купувати штани у спекулянтів-фарцовщиків або перешивати звичайні штани так само, як це робили в 1960-ті американські хіппі. Деякі особливо старанні радянські громадяни перешивали свої штани до карикатурної ширини.

В середині 70-х в модних журналах почали з'являтися викрійки брюків-кльош, а промисловість почала їх масовий випуск.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош фото back-in-ussr.com

Втім, до початку 80-х мода на штани-кльош в СРСР почала вщухати, а штани ставали все вужчими.

Головний тренд СРСР брюки-кльош повернувся в моду: як носили і чим особливі фото back-in-ussr.com

Брюки-кльош в 2020: як носити і чому повернулися в моду

Після радянської епохи брюки-кльош також поверталися в моду і на початку 2000-х – дівчата носили злегка розкльошені штани ніжних пастельних або, навпаки, яскравих кольорів, поєднуючи їх з сандалями на високих підборах або на танкетці. Також були популярними моделі з розрізаними внизу штанинами, джинсові варіанти "кльош" та інші.

Джинси-кльош в 2020 році: як носити Оdezhda.guru

Однак в епоху "нульових" розкльошені штани не зуміли надовго затриматися на піку популярності – незабаром їх змінили прямі моделі і обтягуючі "скінні".

Поступове відродження інтересу до розкльошених штанів почалося навесні 2019 року з джинсового сегменту. В даний час актуальні різні варіанти: від ділових моделей брюк до різнокольорових, грайливих моделей. Носити їх можна з піджаками і туфлями на шпильці, з кросівками та футболками, з сорочками і сандалями.

Як носити брюки-кльош в 2020 році lifestylewomens.ru

Як носити брюки-кльош в 2020 році lifestylewomens.ru

Як носити брюки-кльош в 2020 році lifestylewomens.ru

Як носити брюки-кльош в 2020 році lifestylewomens.ru

Варто відзначити, що чоловічі штани-кльош після 70-х років в масову моду так і не поверталися. За результатами опитування, проведеного в кінці весни 2020 року, брюки кльош увійшли в десятку найпопулярніших жіночих речей всіх часів.

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