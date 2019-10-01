Вы задумывались о том, почему иногда нам некомфортно даже дома, кажется, что мы постоянно уставшие или на нас что-то давит. Причина этому лишние вещи: одежда, сувениры, бесполезные гаджеты и всякие мелочи, которые окружают нас везде. Как очистить личное пространство и наконец-то ощутить легкость?

Делать семейную чистку шкафов раз в полгода. Лучше разбирать по одной комнате, чем по типу мусора. Разделить все ненужные вещи на: отдать близким или подарить друзьям, отдать в приют, что-то дорогое можно продать, а остальное - в мусор и на сортировку. Покупать одну вещь, но дороже. Не брать тонну дешевых футболок, лучше брать белье у профильных брендов. Одно теплое пальто будет служить много лет, чем несколько дешевых, на которых появятся катышки в тот же сезон. Арендовать, а не покупать. К аренде можно отнести книги (а еще лучше электронные), одежду для важного случая, технику для дома, даже машину и квартиру. Чаще путешествовать и переезжать на новую квартиру. Так вы каждый год повышаете свой уровень жизни и при каждом переезде будете все четче понимать, как много у вас ненужного хлама дома. А при частых путешествиях нужные вещи станут помещаться в два чемодана. И дышать станет легче. Перестать копить на вещи, и начать тратить на эмоции и опыт. Мечтать не о новой машине, а “полгода пожить в Лондоне”, тратить на свое здоровье и образование, инвестировать, ходить чаще на массаж и оплачивать персонального тренера, ездить в путешествия с друзьями чаще, чем раз год. То есть сместить фокус с вещей на эмоции.

Новини Не захламляйте свою жизнь ненужными вещами

Проведите небольшой эксперимент и попробуйте изменить свою жизнь хотя бы на несколько недель. Отказаться от чего-то сложно только на первый взгляд, но немного пересилив себя вы увидите, что для комфорта вам не нужно 1000 и 1 кофточка, или очередная недорогая майка из раcпродажи в любимом магазине. А вот долгожданное путешествие в страну из вашей мечты или поход в СПА на все выходные с мамой или лучшей подругой способны подарить вам действительно незабываемые эмоции надолго.

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