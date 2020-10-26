Дизайнери створили кумедну лінію одягу для віддаленої роботи на карантині. Фото

У зв'язку з пандемією COVID-19 і введенням карантинного режиму багато компаній перейшли на віддалену роботу. Так, тенденція надихнула канадський бренд Henri Vézina на створення лінії одягу, присвяченій роботі вдома.

Образи без штанів дозволять людям проводити відеоконференції в повному комфорті, пише видання Creapills (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім цього, в комплекті присутні зручні та практичні тапочки і шкарпетки для будинку.

Дана ідея досить відома, але цей бренд в супроводі агентства Dentsu вирішив надати їй шар з розкішним стилем і абсолютно незвичайною фотосесією.

В результаті вийшли кумедні фотографії, які швидко набирають популярність в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська співачка Адель поділилася з шанувальниками фото, на якому засвітила стильний образ від українського дизайнера Наталії Зінько.