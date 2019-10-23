Дизайнер сукні Олени Зеленської пояснив її образи в Японії

Після скандалу з жовтою сукнею першої леді України Олени Зеленської на прийомі в імператора Японії дизайнер Іван Фролов пояснив свій вибір.

Як довго готували святкові вбрання для дружини президента він розповів у коментарі на програмі "Сніданок" на телеканалі ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Вбрання Зеленської

"Ми разом з Оленою розглядали більше 5 варіантів на кожен з виходів в ескізах, розглядали різні фактури, моделі, матеріали. Чотири примірки повноцінні. При виборі кольору з палітри, яку диктувала Японія, ми вибирали з різної кількості кольорів. Але ніжно-жовтий дуже личив Олені, тому ми вибрали його. Жовтий – символ сонця в Японії, світлих думок, світлих змін", – пояснив він.

Олена Зеленська в сукні жовтого кольору від Фролова instagram / olenazelenska_official

Також Фролов став дизайнером і для другого вбрання Зеленської – ніжно блакитної сукні, зробленої під чоловічий фрак. Що примітно, крій був обраний саме першою леді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський теж вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-коду white tie, який передбачає фрак і брюки з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, білу краватку-метелик і білу нагрудну хустку, лаковані чорні туфлі та чорні шкарпетки.

Олена Зеленська в жовтій сукні

У мережі розгорілися суперечки через вбрання першої леді. Зокрема, користувачі заявляли, що подібний колір було вибирати на прийом до імператора нешанобливо і взагалі заборонено, а раніше за таке рубали голови. Хоча багато хто встав на захист Зеленської, пояснивши, що та палітра, яку вона вибрала, не є забороненою.

Олена Зеленська в плаття під фрак скріншот

Пізніше також стало відомо, що сукні від Фролова можна придбати за ціною від 15 до 40 тисяч гривень. Після цієї зустрічі фото другого вбрання дружини президента викликало ажіотаж в мережі.

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