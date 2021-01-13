Чоботи Balenciaga висміяли в мережі та порівняли із взуттям відьми

Дизайн нових чобіт французького модного будинку Balenciaga з гострим носком піддали критиці в мережі. Користувачі порівняли згадану пару із "взуттям відьми".

На відповідні коментарі звернули увагу журналісти Daily Mail. Йдеться про шкіряне взуття на невисоких підборах зі срібними деталями, яка оформлена шнурівкою. Вартість нової моделі люксового бренду, представленої в чорному і білому кольорах, становить 1362 долари.

Користувачі висміяли згадану пару в численних постах в Twitter. Вони заявили, що нові чоботи модного будинку Balenciaga мають жахливий вигляд.

"Balenciaga, це взуття треба відправити прямо в пекло", "Balenciaga просто смішні, що за чоботи відьми?", "Я бачила таке взуття в мультфільмах", "Вони мають жахливий вигляд, але хтось же одягне їх, тому що це дизайнерська пара", – висловлювалися люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася фотографія прототипу нової моделі кросівок американського репера Каньє Уеста Yeezy 451, яку висміяли користувачі.