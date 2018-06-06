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Без купальників: в США кардинально змінили правила головного конкурсу краси

1.3тЧитати новину російською

Головний конкурс краси в США буде проходити без знаменитого дефіле в купальниках.

За словами керівниці опікунської ради конкурсу Гретхен Карлсон, тепер "Міс Америка" матиме характер змагання, а оцінки зовнішності відійдуть на другий план, пише АВС.

Замість дефіле в купальниках претендентки на титул найкрасивішої дівчини США будуть проходити інтерв'ю. Дівчат судитимуть за їх внутрішніми якостями і розпитувати про захоплення. Також оцінюватися будуть і розумові якості моделей, винахідливість, ерудованість.

Конкурс краси "Міс Америка"

ibtimes.com

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"Яка дівчина не захоче знайти нові можливості, відчути себе сильною, отримати навички лідерства, можливість оплатити навчання і показати себе світові такою, яка вона є, показати свою душу?" - висловила свою думку Гретхен Карлсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молода українка Яна Власюк, яка родом з міста Нововолинськ (Волинська область), завоювала перемогу на престижному конкурсі краси в США.

Місце
США
Об'єкт
Мода
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