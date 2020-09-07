Антитренди осені 2020: які речі варто викинути з гардеробу. Фото

Восени 2020 року модницям варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Про те, який одяг робить ваш образ безглуздим та немодним, пише видання "Рамблер".

Коротке пальто

Свого часу коротке було справжнім трендом. Однак його час вже давно минув. Тому модні експерти радять придивитися восени 2020 року до моделей пальто довжини міді. Вони зроблять ваш образ сучасним і елегантним.

pokupkalux.ru

Кепка-картуз

Колись кепки-картузи вважалися дуже жіночними та модними. Однак зараз варто їх відкласти на дальню полицю. Восени 2020 року стилісти радять замінити цей головний убір елегантним капелюшком або хусткою-тюрбаном.

yapokupayu.ru

Светр з мереживом

Колись светр з мереживом виглядав дуже спокусливо, і в ньому ходили практично всі streetstely-блогери. Але, як і всі речі, які раніше були гарячим трендом, він швидко перестав бути актуальним.

pokupkalux.ru

Чоботи-панчохи

Чоботи, що обтягують ноги, як колготки, були супертрендом у минулому сезоні. Але ця пара взуття так, як і светр із мереживом, швидко всім набридла. До того ж із чобітьми-панчохами складно створити безліч різноманітних образів – вони не настільки універсальні, як здавалося раніше.

pinterest.com

Шарф-снуд

Стилісти рекомендують восени 2020 року забути про шарфи-снуди й замінити їх на більш зручні та універсальні моделі. У тренді довгі шарфи з бахромою і смугастим принтом.

voguemoda.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, який верхній одяг буде популярним восени 2020 року.

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