Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Поки модні журнали детально розповідають про тренди, тему антитрендів зачіпають, в основному, лише відеоблогери.

Глянець обговорює позитивні приклади з гарними ілюстраціями, а блогери висміюють усе те, що виглядає безглуздо і заслуговує путівку на дальню полицю шафи.

Добірку антитрендів цієї осені склала журналіст, феміністка і шопоголік Ірина Щапова, пише Рамблер.

Рожевий колір

У палітрі фарб достатньо відтінків, щоб не зупинятися на одному-єдиному який сезон поспіль. Пробуйте світло-блакитний і м'ятний відтінки - їх досить багато в колекціях демократичних марок.

Сережки-кафи

Ці прикраси, схожі на насадки на вушні раковини, першими ввели моду на поодинокі сережки. На тому і спасибі, адже тепер у нас з'явилася маса альтернатив. Наші особисті фаворити - непарні сережки з однаковими камінням і з одного і того ж металу.

Черевики на платформі

Ці нічим не примітні на вигляд черевики з круглим носом і армійською шнурівкою походять із родини військового взуття, яке люблять панки, альтернативщики та інші представники субкультур. Наймодніша ж пара сезону виглядає як симбіоз 20-х і 70-х - жіночні ботильйони-гольфи з акуратним невисоким каблуком і загостреним носком.

Безрозмірні шаровари

Ми якось пропустили момент, коли штани розміру XXL прорвалися в перші ряди, але це й на краще - мішкуватий фасон штанин-труб ще нікого не прикрашав.

Короткий пуховик

Короткі стьобані куртки стали негласною уніформою моделей разом із прямими джинсами, короткими топами і чобітьми-козаками. Добігти до машини по дорозі зі спортзалу - так, але тільки якщо ви як особистий водій знаменитості припаркувалися прямо біля входу.

Balenciaga

Незрозумілий успіх цілком ординарних речей від Balenciaga одного разу мав пробудити алергічну реакцію. Таке відчуття, що варто просто на пластиковому пакеті трафаретом нанести ім'я цього будинку моди і його тут же куплять за кілька сотень доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року.