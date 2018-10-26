МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

25.4тЧитати матеріал російською

Поки модні журнали детально розповідають про тренди, тему антитрендів зачіпають, в основному, лише відеоблогери.

Глянець обговорює позитивні приклади з гарними ілюстраціями, а блогери висміюють усе те, що виглядає безглуздо і заслуговує путівку на дальню полицю шафи.

Добірку антитрендів цієї осені склала журналіст, феміністка і шопоголік Ірина Щапова, пише Рамблер.

Новини
Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Рожевий колір

У палітрі фарб достатньо відтінків, щоб не зупинятися на одному-єдиному який сезон поспіль. Пробуйте світло-блакитний і м'ятний відтінки - їх досить багато в колекціях демократичних марок.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Сережки-кафи

Ці прикраси, схожі на насадки на вушні раковини, першими ввели моду на поодинокі сережки. На тому і спасибі, адже тепер у нас з'явилася маса альтернатив. Наші особисті фаворити - непарні сережки з однаковими камінням і з одного і того ж металу.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Черевики на платформі

Ці нічим не примітні на вигляд черевики з круглим носом і армійською шнурівкою походять із родини військового взуття, яке люблять панки, альтернативщики та інші представники субкультур. Наймодніша ж пара сезону виглядає як симбіоз 20-х і 70-х - жіночні ботильйони-гольфи з акуратним невисоким каблуком і загостреним носком.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Безрозмірні шаровари

Ми якось пропустили момент, коли штани розміру XXL прорвалися в перші ряди, але це й на краще - мішкуватий фасон штанин-труб ще нікого не прикрашав.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Короткий пуховик

Короткі стьобані куртки стали негласною уніформою моделей разом із прямими джинсами, короткими топами і чобітьми-козаками. Добігти до машини по дорозі зі спортзалу - так, але тільки якщо ви як особистий водій знаменитості припаркувалися прямо біля входу.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Balenciaga

Незрозумілий успіх цілком ординарних речей від Balenciaga одного разу мав пробудити алергічну реакцію. Таке відчуття, що варто просто на пластиковому пакеті трафаретом нанести ім'я цього будинку моди і його тут же куплять за кілька сотень доларів.

Антитренди осені-2018: що вийшло з моди

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року.

Об'єкти
СтильМода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги