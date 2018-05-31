"Зараз краще!" Лілія Ребрик показала, як виглядала в юності

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила другу дитину, здивувала своїх шанувальників фотографією зі своєї юності.

Виявляється, в 19 років Лілія була жагучою брюнеткою. Поступово вона вирішила змінити свій образ і перетворилася в яскраву блондинку. Також артистка запитала у своїх фанатів, який колір волосся личить їй більше. Знімок опублікований в її Іnstagram-акаунті.

"З Днем Блондинок, світлі голови! На першому фото я в 19 років (хто не знав, раніше я була жагучою брюнеткою). І так поступово перетворилася в пристрасну блондинку. Як краще?" - написала Ребрик.

Публікація від Лілія Ребрик (@ liliia.rebrik) 31 Май 2018 о 12:57 PDT

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Більшість її підписників відповіли, що в образі білявої красуні телеведучій куди краще, а також багато похвалили 37-річну артистку за бездоганний зовнішній вигляд.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками зворушливою фотографією молодшої дочки. Нещодавно малятку виповнився один місяць.