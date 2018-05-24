Найповніша в світі модель показала неймовірний спосіб моментального "схуднення": відео

Найповніша модель в світі Тесс Холлідей, яка важить більше 155 кілограмів, показала в соціальній мережі, як можна "схуднути" практично моментально за допомогою спеціальних додатків (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому дівчина зазначила, що всі подібні програми, на її думку, є повною нісенітницею, так як змушують дівчат відчути те, що їх зовнішність недосконала. Відео, де Тесс показує, як за кілька секунд вона "худне" майже на 100 кілограмів, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тесс також зазначила, що її обурило створення подібного інтернет-додатку, так як для прикладу його роботи масово використовуються її фото. За її словами, подібна обробка знімків є повною дурницею,

Тесс Холлідей LiveJournal

"Ніколи не дозволяйте нікому змушувати вас відчувати, що вам потрібно змінити зовнішній вигляд. Ви гідні любові в своєму поточному тілі, незалежно від того, як воно виглядає. Я люблю себе і у вазі 155 кілограмів", - гнівно зазначила Холлідей.

Цікаво, що на публікацію Тесс відреагували майже 30 тисяч користувачів Instagram.

Публікація від TESS 🔥 (@tessholliday) 23 Май 2018 о 4:35 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одна з найвідоміших в світі моделей формату plus-size Тесс Холлідей, жорстко висловилася про тих, хто не сприймає повних людей.