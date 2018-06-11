Алла Костромічева здивувала нестандартним святкуванням дня народження

Відома українська топ-модель і телеведуча Алла Костромічова, яка в понеділок, 11 червня відзначає свій день народження, здивувала друзів і шанувальників нестандартним підходом до свята.

Так, Костромічовій виповнилося 32 роки, в честь чого вона влаштувала гучну вечірку. Захід був стилізований під африканські джунглі, а всі гості відвідали свято в костюмах, які нагадували вбрання місцевих племен. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба Нового каналу.

В рамках вечірки виступали шамани вуду, проводилися запальні танці під ритми барабанів і там-тамов, а також проводилася маса конкурсів та цікавих розваг.

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

Справжній африканський куточок Алла обладнала серед Києва, в закладі L8 Park. Зал річного нічного клубу під відкритим небом затягнули яскравим шатром, задекорували ліанами, пальмовими гілками, масками вуду і чорними свічками.

"Я давно мріяла про Африку. Але щоб відчути атмосферу країни і сповна насолодитися її колоритом, потрібно виділити кілька вільних тижнів, а це непросто. Тому я привезла Африку до Києва", - поділилася іменинниця.

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

На святі були присутні багато українських зірок, серед яких: дизайнери Елла Кандиба, Анна Гайса, Ірина Данилевська, Олексій Гладушевський, фешн-фотограф Соня Плакидюк, співак і дизайнер Костянтин Боровський, експерт телепроекту "Топ-модель по-українськи" Сергій Нікітюк, музикант, лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, а також Ірина Сопунару, Валерія Ковальська, Олена Єва, Жан Гріцфельдт, Роза Аль-Намрі, Анна Мостова, Микола і Алла Тищенко та багато інших.

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

І однією з перших привітала Аллу переможниця третього сезону проекту "Супермодель по-українськи" Маша Гребенюк.

"Будь щаслива за будь-яких обставин", - побажала Марія.

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День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

"У Алли є мрія - знятися в кіно і побудувати кінокар'єру. Я як творча людина розумію, наскільки для неї це важливо. Тому бажаю якомога швидше спробувати себе в новому амплуа", - зазначив продюсер.

Олег Скрипка. в свою чергу, вручив моделі платівку "Воплі Відоплясова" і заспівав "Многії літа".

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

Майже всі гості дотримали екзотичний дрес-код. Дівчата прикрасили себе яскравим намистом, великими сережками і колоритними тюрбанами. А чоловіки вибрали одяг з тропічними принтами.

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

"Алла надихає мене і сотні інших людей. Нехай у неї завжди вистачає на це енергії!" - поділився експерт реаліті "Топ-модель по-українськи" Костя Боровський.

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"Якщо підсумувати сьогоднішній вечір, головне, що хочеться сказати, - я щаслива! Досі не віриться, що все це відбувається наяву. Ми так довго готувалися до цього свята. Рада, що вдалося втілити все задумане", - поділилася емоціями винуватиця торжества Алла Костромічова.

День народження Алли Костромічової Прес-служба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома у всьому світі українська модель, ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова стала засновницею модельного табору для підлітків.