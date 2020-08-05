Зірка "Перших ластівок" схуд на 10 кг заради ролі: як йому це вдалося

Актор "Перших ластівок" Максим Девізоров, який зіграв у першому сезоні поганого хлопця Дениса, розповів, що схуд на 10 кілограм заради нового образу в другому сезоні.

Він зізнався, що йому сподобалися зміни, проте не знає, чи буде тримати себе в цій же формі після зйомок серіалу, пише Новий канал (дивіться фото до і після схуднення актора).

"Я виключив зі свого раціону вуглеводи, солодке, перейшов на білкове харчування – в основному їм куряче філе і яйця. Взагалі я став фанатом курячих яєць – можу їсти їх і на сніданок, і на вечерю. Тричі на тиждень я займаюся в спортивному залі – ходжу на біговій доріжці під музику і серіали. Жири горять!" – поділився актор.

Девізоров до та після схуднення

Максим розповів, що спершу схуднення давалося йому важко, але в нього була мотивація – роль в другому сезоні "Перших ластівок". Проте згодом організму вдалося перебудуватися, і він почав худнути.

"Я все одно мрію про той день, коли зможу влаштувати собі чіт міл (планове порушення дієти. – Ред.). У планах вже гастротури по Києву, Львову та Празі!" – додав Девізоров.

Про те, хто зіграє ролі в новому сезоні "Перші ластівки" та інші подробиці – читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня стартували зйомки другого сезону відвертого серіалу про проблемних підлітків "Перші ластівки".