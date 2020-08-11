Жінка скинула 31 кг та поділилася секретом схуднення

Мешканка Ірландії Деббі Шеннон схудла на 31 кілограм й поділилася секретами власного успіху.

Про це повідомляє видання RSVP Live. За словами жінки, вона ще нещодавно важила 133 кілограми. Шеннон вирішила змінити своє життя після того, як її сестра померла від зупинки серця.

"Проблеми з серцем були поширені у моїй родині, і через зайву вагу я піддавала себе підвищеному ризику", – розповіла вона.

Шеннон також зазначила, що підписалася на спеціальну програму для тих, хто хоче схуднути – Slimming World й стала дотримуватися запропонованого нею плану. Вона почала випивати мінімум по два літри води та ходити по десять тисяч кроків щодня.

"Моя мета – важити 82 кілограми, зараз я в 17 кілограмах від неї. Мені потрібен був якийсь час, щоб знайти в собі сили почати цей шлях", – заявила жінка.

Деббі Шеннон сбросила 31 кг и поделилась секретом похудения (фото – rsvplive.ie)

Людям, які тільки починають худнути, ірландка порадила "записувати все, що вони їдять, і не обманювати себе".

"Якби шість місяців тому мені сказали, що я зможу позбутися від чверті своєї ваги, я б посміялася над цим. Маленькі кроки дають великі зміни. Записуйте все, що ви їсте, і не обманюйте себе! Якщо ви з'їли щось, чого не треба було їсти, запишіть це. Один прийом шкідливої їжі на тиждень не перекреслить всю вашу важку роботу", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річна австралійка Кайла Лаванді, яка проживає в Лас-Вегасі (США), схудла на 82 кілограми, щоб бути схожою на ляльку Барбі.