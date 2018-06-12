Жанна Бадоєва показала фігуру в купальнику і розкрила свої секрети харчування

Телеведуча Жанна Бадоєва, яка зараз проводить час в Італії, на сторінці в Instagram розкрила свої секрети харчування. Ведуча також зізналася, що не курить і не вживає алкоголь.

На фото Жанна позує в роздільному чорному купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру.

"Ви часто питаєте мене про мій раціон харчування. Чесно кажучи, він у мене настільки особистий і на загальну думку тих, хто прагне харчуватися" правильно "абсолютно огидний! Ранок: кава (без цукру) і бріош з кремом! (7-8 ранку), обід: салат, паста (або різотто), або м'ясо з овочами, або пюре, або японська кухня! Десерт. Кава (з 12: 30- 15:30) вечеря: риба або м'ясо з овочами, або паста! Іноді піца або морепродукти (з 19:00) ось так! ", - пише Бадоєва.

Жанна Бадоєва Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна радить прислухатися до свого організму: "Звичайно, не потрібно брати приклад всім! Тому що все дуже індивідуально! Потрібно прислухатися до свого організму і розуміти, що і скільки, і коли йому потрібно! При цьому я намагаюся багато ходити або стрибати на батуті! Я не займаюся спортом (не люблю), не п'ю і не курю (не люблю, мені не смачно) ось ніби і все! Іноді, звичайно, міняю щось, якщо відчуваю, що важко і мій організм не дуже зараз цього хоче!", - підсумувала зірка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Жанна Бадоєва, яка багато подорожує по роботі, розповіла, як правильно зібрати в поїздку валізу .