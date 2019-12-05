Здуття живота: які продукти категорично не можна їсти

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які продукти викликають здуття живота.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Здуття живота дуже поширене серед людей в наш час. Воно може бути симптомом серйозного захворювання, але зазвичай викликається чимось в раціоні", — зазначила Усенко.

Фото: mygazeta.com

За словами дієтологині, людям з синдромом подразненого кишечника, потрібно прибрати зі свого раціону боби й сочевицю. Адже боби провокують здуття через високий вміст клітковини та олігосахаридів. А сочевиця — через фітинову кислоту. У здорових людей ці продукти не повинні викликати ніяких проблем.

Фото: organicwoman.ru

Крім того, Усенко зазначила, що здуття живота може викликати також броколі та інші хрестоцвітні овочі.

"Овочі з сімейства хрестоцвітних корисні для здоров'я, містять багато необхідних поживних речовин, таких як клітковина, вітамін С, вітамін К, залізо і калій. Тим не менш, вони містять і олігосахариди, тому можуть викликати здуття живота", — заявила дієтолог.

Фото: econet.ua

Також вона додала, що спровокувати неприємні симптоми може пшениця, через великий вміст глютену і того ж олісахарида. Вона є інгредієнтом більшості хлібобулочних, макаронних виробів, коржів та піци.

Ячмінь, яблука, цибуля та інші продукти — теж можуть стати подразниками. Тому Усенко порадила уникати вживання такої їжі, якщо відчуваєте дискомфорт в животі. А якщо здуття перейшло в проблему, тоді потрібно звернутися до лікаря і скористатися спеціальною дієтою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, які продукти корисно їсти взимку.

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