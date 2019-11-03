Заважають схуднути: названий топ-7 продуктів

Часом для того, щоб схуднути необхідно не тільки займатися спортом, але й відмовитися від безлічі продуктів, які на перший погляд можуть здаватися корисними і нешкідливими.
Про те, яку їжу слід прибрати зі свого раціону, пише "Cosmopolitan".
Яблука та груші
У них занадто багато фруктози, яка викликає процеси бродіння, причому іноді непомітні за відчуттями.
Яблука
pexels.com
Натрій
Продукти, багаті натрієм, змушують організм утримувати більше води, а накопичується вона в області живота.
натрій
pexels.com
Капуста
Брокколі, брюссельська капуста, цвітна капуста містять рафінозу, різновид цукру, яка вкрай важко розщеплюється організмом.
Капуста
pexels.com
Молоко
Від лактози газоутворення збільшується, а травлення погіршується.
Молоко
pexels.com
Бобові
Бобові викликають метеоризм, який заважає схудненню.
Бобові
pexels.com
Хліб
Хліб викликає додаткове вироблення інсуліну, інсулін розщеплює цукор і перетворює його в жирові відкладення.
Хліб
pexels.com
Картопля
Навіть відварена картопля має здатність вбирати багато рідини, через що організм відчуває спрагу і набряклість.
Картопля
pexels.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала прості кроки до ефективного зниження ваги. За її словами, перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла.
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