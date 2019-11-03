Заважають схуднути: названий топ-7 продуктів

Часом для того, щоб схуднути необхідно не тільки займатися спортом, але й відмовитися від безлічі продуктів, які на перший погляд можуть здаватися корисними і нешкідливими.

Про те, яку їжу слід прибрати зі свого раціону, пише "Cosmopolitan".

Яблука та груші

У них занадто багато фруктози, яка викликає процеси бродіння, причому іноді непомітні за відчуттями.

Яблука pexels.com

Натрій

Продукти, багаті натрієм, змушують організм утримувати більше води, а накопичується вона в області живота.

натрій pexels.com

Капуста

Брокколі, брюссельська капуста, цвітна капуста містять рафінозу, різновид цукру, яка вкрай важко розщеплюється організмом.

Капуста pexels.com

Молоко

Від лактози газоутворення збільшується, а травлення погіршується.

Молоко pexels.com

Бобові

Бобові викликають метеоризм, який заважає схудненню.

Бобові pexels.com

Хліб

Хліб викликає додаткове вироблення інсуліну, інсулін розщеплює цукор і перетворює його в жирові відкладення.

Хліб pexels.com

Картопля

Навіть відварена картопля має здатність вбирати багато рідини, через що організм відчуває спрагу і набряклість.

Картопля pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала прості кроки до ефективного зниження ваги. За її словами, перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла.

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