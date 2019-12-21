Як зустріти Новий рік без шкоди для фігури: поради дієтологині

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як зустріти Новий рік без шкоди для фігури.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами дієтологині, якщо ви порушили свій раціон в новорічну ніч та з'їли трохи більше, ніж зазвичай, або ж щось шкідливе — потрібно в наступні три дні відмовитися від деяких продуктів.

Фото: oqoxanuve15.kent

"Приберіть зі свого раціону всі гарніри, крупи, хліб, солодощі, лаваші, молочні та кисломолочні продукти, соління і складні страви. Але більш ніж на 3 дні не обмежуйте гарніри та вуглеводи, це не потрібно для організму", — зазначила Усенко.

Крім того, дієтологиня порадила, що можна їсти протягом цих трьох днів. А також склала приблизне меню.

"Що ж можна їсти протягом дня в таких випадках? Яйця, овочі, рибу, м'ясо, фрукти та горіхи", — написала Усенко.

Фото: 1zoom.ru

Меню на день

Сніданок: омлет з замороженими овочами.

Перекус: фрукти та трохи горіхів.

Обід: тушені овочі з м'ясом.

Вечеря: овочі в будь-якому вигляді із запеченою рибою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, які продукти допомагають позбутися зайвого жиру і схуднути.

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