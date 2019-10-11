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11 жовтня • оновлено в 17:07
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Як зберегти фігуру і молодість після 40 років: названо найкращий спосіб

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Прекрасно виглядати можуть і 40-річні жінки, і ті, яким "за". Звичайно, для цього потрібно докласти певних зусиль. Наприклад, почати правильно харчуватися.

Як повідомляє Di Lei, дієта, яка побудована на щоденному вживанні мигдалю, допоможе спалювати жири, поліпшити здоров'я і стан шкіри. Також за допомогою цих горіхів можна збільшити активність мозкових клітин, поліпшити пам'ять, зміцнити кістки, запобігти серцевим нападам і нормалізувати тиск.

Як зберегти фігуру і молодість після 40 років: названо найкращий спосіб
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Як правильно вживати мигдаль для схуднення

Щоб зберігати фігуру в прекрасній формі після 40 років досить скорегувати харчування — прибрати здобу, жирні, копчені, смажені страви, скоротити або прибрати з раціону цукор. Вживати можна овочі, фрукти, ягоди, яйця, рибу, пісне м'ясо, різні каші, цільнозерновий або житній хліб. Головне, пам'ятати, що в день слід з'їдати не більше 23 ядерець мигдалю. Найкраще перекушувати ними в першій половині дня або додавати до каші чи сиру під час сніданку.

Як зберегти фігуру і молодість після 40 років: названо найкращий спосіб

Фото: ngrinko.com

Також зазначається: щоб відтягнути старіння, крім вживання мигдалю, потрібно ще пити багато води і приймати вітаміни.

Як зберегти фігуру і молодість після 40 років: названо найкращий спосіб

Фото: ic-lab.ru

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше консультант по здоровому способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодовок.

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