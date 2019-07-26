Як скинути зайву вагу: дієтолог назвала ключові вміння

Дотримання п'яти корисних умінь допоможуть скинути зайву вагу і дотримуватися регулярних фізичних тренувань.

Це, в першу чергу, вміння ставити цілі, написала в Instagram дієтолог Олена Кален. Для цього не потрібно відкладати позитивні зміни "на понеділок", а починати дотримуватися дієти або займатися спортом зразу ж після того, як з'явилася необхідність.

Друге вміння – це слухати своє тіло, їсти лише стільки, скільки необхідно організму, і напрацювати оптимальний режим фізичних навантажень.

Третє правило – формувати правильні, "здорові" звички. Четверте – вміння розуміти і задовольняти потреби своєї особистості.

Здоровий спосіб життя fitnesmagazin.ru

"Коли особа не може знайти можливості задовольнити будь-які свої потреби, наприклад, хоче розслабитися, заспокоїтися, але не знає як, це підштовхує її до зайвої їжі, адже вона завжди під рукою", – повідомила дієтолог.

Заключним умінням вона назвала успішне застосування всіх перерахованих вище правил.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала головні кроки, які допоможуть схуднути влітку. Вона зазначила, що в жарку пору року схуднути значно простіше.

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