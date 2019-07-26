Як скинути зайву вагу: дієтолог назвала ключові вміння

Дотримання п'яти корисних умінь допоможуть скинути зайву вагу і дотримуватися регулярних фізичних тренувань.
Це, в першу чергу, вміння ставити цілі, написала в Instagram дієтолог Олена Кален. Для цього не потрібно відкладати позитивні зміни "на понеділок", а починати дотримуватися дієти або займатися спортом зразу ж після того, як з'явилася необхідність.
Друге вміння – це слухати своє тіло, їсти лише стільки, скільки необхідно організму, і напрацювати оптимальний режим фізичних навантажень.
Третє правило – формувати правильні, "здорові" звички. Четверте – вміння розуміти і задовольняти потреби своєї особистості.
Здоровий спосіб життя
fitnesmagazin.ru
"Коли особа не може знайти можливості задовольнити будь-які свої потреби, наприклад, хоче розслабитися, заспокоїтися, але не знає як, це підштовхує її до зайвої їжі, адже вона завжди під рукою", – повідомила дієтолог.
Заключним умінням вона назвала успішне застосування всіх перерахованих вище правил.
Марафон "Красиві звички. Красиве тіло" спрямований не тільки на схуднення, а й на поліпшення всіх сфер життя человека❤ Сьогодні поділюся з вами, які п'ять важливих для щастя умінь придбає учасниця марафона👌 ⠀ 1️⃣ Уміння ставити цілі ⠀ Сама поширені помилка у формуванні цілей це установки "бачу ціль – не бачу перешкод". Адже як часто буває, що зіткнувшись з труднощами, людина опускає руки, тому що не був готовий до нім😔 Друга установка, яка заважає досягненню цілей: "Все так важко, що нічого не вийде", в цьому випадку людина часто може відкладати роботу над собою на завтра або понеділок, який так і не настає ⠀ 👉 На марафоні кожен може навчитися ставити мету так, щоб не відчувати розчарування, зустрічаючись з перешкодами на шляху і бути готовим до всіх можливих ситуацій. На марафоні ми налаштовуємо все своє мислення на цікавий і ефективний шлях до целі🔥 ⠀ 2️⃣ Уміння слухати тіло ⠀ Чи часто люди розмовляють зі своїм тілом? На жаль немає. Багато звертають на нього увагу тільки тоді, коли щось починає хворіти, затікати або доставляти ще якийсь дискомфорт. А тіло – воно ж буває в різному настрої, іноді йому хочеться літати, парити, кружляти, подпригівать🙃 З роками людина часто приземляються себе і своє тіло все сильніше і сильніше і ось воно вже лише сумує про свої бажання, скаржачись на життя і додаючи все нових болячок ⠀ 👉 В ході марафону учасники навчаються простим і ефективним способам слухання свого тіла. Найважливіше, що при цьому людина починає розуміти сигнали тіла, скільки і якої їжі йому необхідно і скільки руху вимагає організм. І як тільки ми починаємо слідувати цим сигналам, то починаємо отримувати максимум задоволення від їжі та фізичної активності, а вага знижується природним чином. ⠀ Ставте ❤️ і читайте ще 3 вміння для якісного поліпшення свого життя під таким постом👍 ⠀ 🙋На марафоні ми вчимося приймати себе і слухати своє тіло. В результаті зайві кілограми йдуть природним чином без стресу і обмежень. Щоб дізнатися докладніше і записатися на Марафон, напишіть мені "ТАК" в Direct. Я із задоволенням відповім на ваші вопроси😉 ⠀ # еленакален # бездіет # зож
Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала головні кроки, які допоможуть схуднути влітку. Вона зазначила, що в жарку пору року схуднути значно простіше.
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