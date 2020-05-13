Як швидко схуднути вдома: названо найкращі вправи

Для того, щоб схуднути не обов'язково ходити на заняття в тренажерні зали. Можна займатися вдома, роблячи лише кілька вправ, і отримати струнке тіло.

Про ефективні вправи для схуднення, які можна робити в домашніх умовах пише видання Cosmopolitan.

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Винос ніг у сторону

Необхідно стати на карачки, напружити прес і, добре впираючись руками в підлогу, по черзі піднімати ноги, зігнуті в коліні.

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Підйом колін у стійці на голові

Для цієї вправи знадобиться гумка для фітнесу. Необхідно надіти гумку на стегна, трохи вище колін, встати на голову, упираючись ліктями в підлогу, а п'ятами – в стіну і по черзі підтягувати коліна до грудей.

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Гусяча хода

Слід залишити гумку на стегнах, стати на ноги, поставивши їх трохи далі ширини плечей і опуститися в напівприсід. У такому положенні потрібно зробити пару кроків вперед, потім назад.

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Підйоми стегон

Залиште гумку на стегнах. Ляжте на бік, зігнувши ноги в колінах, упріться ліктем у підлогу. У такому положенні піднімайте стегно, відводячи коліно в сторону.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним із найкращих вправ для швидкого зміцнення м'язів пресу є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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