Як схуднути за літо: дієтолог назвала ефективний метод

Український дієтолог і експерт із правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як схуднути за літо.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зразкове меню з літньої дієти на день.

"Літо ще в розпалі, тому моя улюблена літня програма сильно актуальна. Вона відмінно підійде для любителів фруктів. Ділюся нею з вами тут, щоб кожен міг спробувати свої сили", — написала Усенко.

Фото: hochu.ua

Зразкове меню

Підйом: 1-2 склянки води.

Сніданок: хліб цільнозерновий (40 г) + 1/3 м'якоті авокадо або 5 г вершкового масла + 30 г сиру (будь-якої жирності) + 2 яйця (в будь-якому вигляді) + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 5 мл рослинної олії + 100 г фруктів/ягід.

Перекус: 250 г фруктів/ягід (на вибір) + 20 г горіхів/насіння/чорного шоколаду (понад 85% какао).

Обід: картопля молода або печена 130 г (в готовому вигляді) + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 5 мл рослинної олії + 10 г насіння (на вибір або суміш) + 50 г курочки (в готовому вигляді) або 50 г сиру (нежирного) + 100 г фруктів/ягід (на вибір).

Вечеря: 200 г овочів (в будь-якому вигляді) + 5 мл рослинної олії + 130 г рибки/морепродуктів (в готовому вигляді).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися за режимом і як це впливає на схуднення.

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