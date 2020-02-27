Як схуднути за допомогою дихання: названий несподіваний метод

Різні види дихальної гімнастики відновлюють сили і тренують увагу, заспокоюють нерви і лікують органи дихання.

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Ці дихальні вправи протипоказані вагітним і годуючим матерям, людям з серцево-судинними недугами, хворобами дихальної та травної систем, при епілепсії, аневризмі, психічних розладах, підвищеному внутрішньочерепному тиску, при онкологічних та інфекційних захворюваннях.

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Такі практики слід проводити три рази на тиждень:

Положення стоячи. Глибоке дихання з затримкою на вдиху на 4 секунди. 10-15 разів.

Положення стоячи. При вдиху втягуєте живіт. Різкий видих ривком через стиснуті губи. 10-15 разів.

Дихання, сидячи на стільці. Спина пряма, ступні повністю стоять на підлозі. Дихання із зусиллям, живіт втягується на вдиху і випинається при видиху. 50 раз.

Положення лежачи на спині. Права рука натискає на живіт при вдиху, ліва рука – на груди при видиху. 30 раз.

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