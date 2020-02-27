Головна Новини
27 лютого • оновлено в 04:57
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Як схуднути за допомогою дихання: названий несподіваний метод

1.3т
Читати матеріал російською

Різні види дихальної гімнастики відновлюють сили і тренують увагу, заспокоюють нерви і лікують органи дихання.

Є варіанти для того, щоб спалити зайвий жир на животі і надати йому тонус, пише "НовостиЮ".

Як правильно дихати і худнути: названий несподіваний метод

pexels.com

Новини
Названий найбільш дієвий спосіб побороти старіння

Ці дихальні вправи протипоказані вагітним і годуючим матерям, людям з серцево-судинними недугами, хворобами дихальної та травної систем, при епілепсії, аневризмі, психічних розладах, підвищеному внутрішньочерепному тиску, при онкологічних та інфекційних захворюваннях.

Як правильно дихати і худнути: названий несподіваний метод

pexels.com

Такі практики слід проводити три рази на тиждень:

Положення стоячи. Глибоке дихання з затримкою на вдиху на 4 секунди. 10-15 разів.

Положення стоячи. При вдиху втягуєте живіт. Різкий видих ривком через стиснуті губи. 10-15 разів.

Дихання, сидячи на стільці. Спина пряма, ступні повністю стоять на підлозі. Дихання із зусиллям, живіт втягується на вдиху і випинається при видиху. 50 раз.

Положення лежачи на спині. Права рука натискає на живіт при вдиху, ліва рука – на груди при видиху. 30 раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які напої допоможуть скинути вагу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги