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15 травня • оновлено в 12:24
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Як схуднути: названі причини, чому не падає вага

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Запорука стрункої фігури – це правильне збалансоване харчування, в якому немає місця фаст-фуду, переїданню і зайвій кількості цукру.

Але часом, навіть при постійному підрахунку калорій, стеженні за кількістю жирів, білків і вуглеводів зайві кілограми нікуди не йдуть. Про те, чому так відбувається пише "Рамблер".

Як схуднути: названі причини, чому не падає вага

pexels.com

Зловживання низькокалорійними продуктами

Один із найпоширеніших міфів серед тих, хто худне – потрібно уникати всіх жирів. Це не правда. У певних кількостях жири необхідні людському організму, особливо – жіночому.

Як схуднути: названі причини, чому не падає вага

pexels.com

Тренування на голодний шлунок

Обідати, снідати чи вечеряти за п'ять хвилин до тренування – не найкраща ідея. Але займатися з почуттям голоду також неефективно. Ідеальний варіант – перекусити за 30-40 хвилин до спорту.

Як схуднути: названі причини, чому не падає вага

pexels.com

Голодування

Багато хто думає, що це гарний і швидкий спосіб схуднути, але це велика помилка. При зайвому дефіциті калорій порушується метаболізм.

Як схуднути: названі причини, чому не падає вага

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, однією з найкращих вправ для швидкого зміцнення м'язів пресу є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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Автор
Марія Дідик
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