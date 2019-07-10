Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

7.1т Читати матеріал російською

Напевно у кожної людини є такий друг, який багато їсть і залишається при цьому струнким. А в інших з цим все набагато складніше. Відповідь криється у швидкості метаболізму — тому механізмі, який допомагає спалювати калорії.

Як повідомляє журнал Grazia, з віком швидкість метаболізму знижується. Але його можна прискорити за допомогою декількох простих способів.

Сніданок

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Фото: sovetnika.net

Той, хто відмовляється від сніданку — ніколи не прискорить свій метаболізм і не схудне. Адже саме сніданок дає поштовх обміну речовин.

Водний баланс

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Фото: Tv.ua

За словами експертів, після пляшечки води метаболізм — хоч і не надовго — прискорюється аж на 30%.

Новини
Як схуднути в проблемних місцях: поради зіркового тренера

Дробове харчування

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Фото: MirFitness.info

Також харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. Крім того, не варто дозволяти собі голодувати. Адже голодування уповільнює обмінні процеси.

Білок в раціоні

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Фото: omvesti.ru

Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні, організм витрачає у два рази більше калорій на його перероблення. Експерти рекомендують додати в раціон рибу, курку, нежирний сир, йогурт, фрукти і яйця.

Спорт

Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Фото: Replyua.net

Відомо, що м'язи вимагають в 9 разів більше енергії, ніж жир. Регулярні тренування підвищують швидкість метаболізму на 7-8%, що означає позбавлення від зайвих 100-150 калорій в день, навіть якщо сидите перед телевізором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог Світлана Фус поділилася основними правилами правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
диета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel