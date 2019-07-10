Як розігнати метаболізм і схуднути: топ-5 способів

Напевно у кожної людини є такий друг, який багато їсть і залишається при цьому струнким. А в інших з цим все набагато складніше. Відповідь криється у швидкості метаболізму — тому механізмі, який допомагає спалювати калорії.

Як повідомляє журнал Grazia, з віком швидкість метаболізму знижується. Але його можна прискорити за допомогою декількох простих способів.

Сніданок

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Той, хто відмовляється від сніданку — ніколи не прискорить свій метаболізм і не схудне. Адже саме сніданок дає поштовх обміну речовин.

Водний баланс

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За словами експертів, після пляшечки води метаболізм — хоч і не надовго — прискорюється аж на 30%.

Дробове харчування

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Також харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. Крім того, не варто дозволяти собі голодувати. Адже голодування уповільнює обмінні процеси.

Білок в раціоні

Фото: omvesti.ru

Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні, організм витрачає у два рази більше калорій на його перероблення. Експерти рекомендують додати в раціон рибу, курку, нежирний сир, йогурт, фрукти і яйця.

Спорт

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Відомо, що м'язи вимагають в 9 разів більше енергії, ніж жир. Регулярні тренування підвищують швидкість метаболізму на 7-8%, що означає позбавлення від зайвих 100-150 калорій в день, навіть якщо сидите перед телевізором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог Світлана Фус поділилася основними правилами правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

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