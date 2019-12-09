Як правильно заїдати стрес: поради дієтологині

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Для того, щоб не заїдати стрес, потрібно розуміти, що саме його провокує. І якщо ви не можете впоратися з собою після того, як з'ясували причини, то потрібно заїдати його правильно", — написала Усенко.

Фото: hochyvseznat.ru

За словами дієтологині, якщо ви хочете багато їсти, то можна іноді зриватися на фрукти, овочі, сир, рибу, морепродукти, хліб цільнозерновий та авокадо. Усенко зазначила, що переїдаючи такими продуктами, ви не схуднете, але наслідки, навіть якщо вони будуть, забрати буде нескладно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, які продукти корисно їсти взимку.

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