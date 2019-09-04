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4 вересня • оновлено в 05:59
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Як позбутися від жиру на животі: названі продукти

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Дієтологи склали список із більш ніж 20 продуктів, які сприяють розщепленню шкідливого вісцерального жиру на животі і покращують роботу кишечника.

Відзначається, що скупчення вісцерального жиру у черевній порожнині одними тренуваннями не побороти, тому потрібно переглянути свій раціон, пишуть "Известия".

Так, для боротьби із відкладеннями жиру експерти рекомендують вживати квасолю, горошок, нут, запечену і солодку картопля, спаржу, цвітну капусту, насіння гарбуза, яйця і авокадо.

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Як позбутися від жиру на животі

Як позбутися від жиру на животі

Ілюстрація

Корисні також у цьому плані будуть зелені банани, кава і чай, цитрусові, молочні і кисломолочні продукти, збагачені кальцієм і горіхи (волоські, мигдаль, фісташки).

Зменшити обсяги талії допоможуть і цибулю, оливкова олія, овес, помідори, лосось і тунець, багаті поліненасиченими жирними кислотами, мінералами і вітаміном D, а також цілісні зерна, арахісове масло, спеції (базилік, перець чилі, орегано) і ферментовані продукти на зразок місо і темпі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені заявили, що фізичні навантаження здатні зменшити масу жиру у людей старших 50 років.

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