Як позбутися целюліту: названий ефективний метод

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися целюліту за допомогою харчування.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Якщо поява целюліту була спровокована вашим неправильним раціоном і не зовсім здоровим способом життя, а не генетичним маркером, і не зміною гормонального фону і нюансами зі здоров'ям. Тоді новий раціон це основа основ, з якої варто почати", — написала Усенко.

Фото: the-challenger.ru

За словами дієтологині, зі свого раціону потрібно прибрати молочні продукти, картоплю, сухофрукти та мед. Також вона додала, що фрукти можна вживати, але лише до 13:00 і несолодкі: яблука, гранат, цитрусові.

Крім того, Усенко додала, що в раціоні повинні бути лише цільні каші: гречка, рис, вівсянка, перловка. Але вживати їх потрібно до 14:00, або взагалі краще в першій половині дня.

Фото: aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, як можна позбутися жиру на животі. Існує кілька простих і корисних вправ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал