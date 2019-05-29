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/Дієта і фітнес

Як полюбити своє тіло: поради зіркового тренера

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Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як полюбити своє тіло.

Так, подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. По-перше, Аніта порекомендувала робити зарядку щоранку.

"Ви можете робити зарядку будь-яку: Сурію, суглобову гімнастику, "6", 12, 18 перлин", "око заперечення", будь-який комплекс вправ, пробіжку — все одно. Це задасть вектор на весь день. Вранці вклавши сили в тіло, ви будете з повагою до нього ставитися", — написала фітнес-тренер.

Як полюбити своє тіло: поради зіркового тренера

Фото: Beauty.ua

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Аніта Луценко розповіла, як тренуватися під час критичних днів

Також Луценко зазначила, що спортом потрібно займатися в задоволення. І, звичайно ж, не забувати стежити за поставою та розтягуватися.

"Не женіться за всім. Комусь пілатес підходить, комусь тренажерний або танці і т. д. Але, що важливо для всіх: розтягуватися і стежити за поставою", — додала Аніта.

Як полюбити своє тіло: поради зіркового тренера

Фото: alwaysbusymama.com

Крім того, фітнес-тренер заявила, що потрібно хвалити себе і вірити в себе — тоді реально взагалі все.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Аніта Луценко показала дуже просту вправу для схуднення, яка діє одразу на декілька груп м'язів.

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Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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Федоренко Кристина
Федоренко Кристина
Oгрoмнoе спaсибo тeм, кто покaзaл мне чудo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁2jmy8aw Пpосто пройдя простой oпрос пoлучилa почти полyгодoвую зapплатy)) Пoльзyйтecь, пoка ecть вoзможноcть=)
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