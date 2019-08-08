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Як перестати їсти солодке: поради дієтолога

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Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Я вже неодноразово говорила, що ваше харчування повинне бути правильним на 80-90%. Цього достатньо для того, щоб бути у відмінній формі, не відмовляти собі остаточно в улюблених смаколиках і психічно повністю жити в комфорті. Але, є деякі етапи, які вам потрібно пройти", — написала Усенко.

Як перестати їсти солодке: поради дієтолога

Фото: vitaportal.ru

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За словами експерта, для початку потрібно повністю налагодити свій раціон і домогтися потрібного результату на ньому. Після того, як ви вже будете у відмінній формі, то можете залишити ці 20-10% на те, що любите. Усенко зазначила: для того, щоб перестати їсти солодке і залежати від нього, не обов'язково ставити заборони. Досить чітко розмежувати те, що дійсно хочете з'їсти, а що просто лежало неправильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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