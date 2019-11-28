Як перестати їсти солодке: названо ефективний метод

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Мені здається, цю тему можна розбирати щодня і щодня пробувати нові методи та варіанти заміни, а ще альтернативні речі, які допоможуть в будь-який час року не хотіти їсти солодке", — написала Усенко.

Фото: rbc.ua

Так, за словами дієтологині, потрібно збільшити складні вуглеводи (3 г на кг ваги) і жири (1,2 - 1,4 г на кг ваги) у своєму раціоні. А також кожен прийом їжі намагатися робити повноцінним.

"Кожен день вживайте білки, складні вуглеводи, жири й клітковину. Після цього пропаде тяга до солодкого", — пояснила Усенко.

Фото: snob.ru

Також вона зазначила, що за рахунок всіх цих збільшень зросте калорійність і це теж буде відчутно за бажанням. У холодну пору року дієтологиня порекомендувала збільшувати калорійність раціону на 200-300 ккал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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