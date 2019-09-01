Як не зірватися при схудненні: дієтолог дала топ-5 порад

Дієтолог Катерина Кабашна розкрила п'ять хитрощів, які допоможуть уникнути зриву тим, хто сидить на дієтах і хоче схуднути.

Як передає "РБК-Україна" слова експерта, ці поради прості, але дуже ефективні.

1. "Я з'їм це завтра!"

Коли дозволяєш собі все, але домовляєшся потерпіти кілька годин, мозок заспокоюється і бажання зірватися поступово відступає.

2. "Я - алкаш..." ⠀

Коли розумієш, що це не ти хочеш спустошити холодильник, а твоя залежність - швидко "тверезієш", бо нікому не хочеться бути схожим на синє ВОНО, яке валяється під парканом. ⠀

3. "Ділити на два!"

Буває таке, що вже зовсім не під силу, тоді потрібно ділити порцію на 2 і їсти повільно і вдумливо.

4. Питання "Чому я хочу це з'їсти?" ⠀

Запитайте себе "Чому?" ви хочете їсти, але не один раз. Задавайте це питання до того моменту, коли відповісти буде нічого (наприклад: Хочу торт - хочу солодкого - втомилася, хочу відпочити). Таким чином ви знайдете справжню причину, яка штовхає вас на це і зможете її задовольнити не їжею.

5. Скажіть собі, що їжа буде завжди і її можна буде з'їсти в будь-який момент

Часто зрив провокує страх, що їжа закінчиться/вам завтра буде не можна. Але це не так, їжа буде завжди: і сьогодні, і завтра і через рік. І вам буде можна все, якщо ви вирішите стрункішати розумно.

Ілюстрація Фото: bodycamp.ru

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