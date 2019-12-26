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26 грудня • оновлено в 17:07
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Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

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Новорічні свята приносять не тільки радість та відпочинок, а й зайві кілограми — особливо тим, хто не проводить канікули на гірськолижному курорті.

Дієтологиня Світлана Макарова розповіла, як уберегти фігуру в розпал новорічних застіль. Про це повідомляє Letidor.

Підготуйтеся до святкового застілля заздалегідь

Якщо мова йде про вечерю, то, за словами дієтологині, починати підготовку потрібно з ранку. Поснідати важливо не пізніше, ніж через дві години після пробудження. Також до моменту застілля потрібно їсти низькокалорійні страви та продукти. Наприклад: овочеві салати й зелень, відварні овочеві рагу, курячу грудку або нежирну яловичину.

Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

Фото: cosmo.com.ua

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Відпочиньте перед вечіркою

Крім того, дієтологиня порекомендувала поспати вдень. Це важливо не тільки, щоб бути в гарному настрої, але й щоб не зірватися за святковим столом. Адже сон теж бере участь в зниженні та наборі ваги.

Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

Фото: style.rbc.ru

Їжте "розумні" продукти

Також потрібно вибирати салати, які можуть наповнити шлунок клітковиною. Так ви зможете довше зберегти відчуття ситості та не з'їсти зайвого.

Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

Фото: news-ontime.ru

Міняйте калорійність святкових страв

Це легко можна зробити за рахунок заправок. Експертка порадила замінити звичні соуси (наприклад, калорійний майонез) оцтом, лимонним концентратом, фруктовими соками, натуральним йогуртом, кефіром, сметаною, оливковою або лляною олією.

Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

Фото: archive.smiruponitke.info

Уважно ставтеся до того, що ви п'єте

Дієтологиня також порекомендувала пити менше магазинних соків та солодких газованих напоїв. За її словами, краще зробити вибір на користь морсу та фруктових коктейлів. Крім того, Макарова порадила між стравами пити воду і теплий чай.

Як не набрати ваги в новорічні свята: поради дієтологині

Фото: tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
диета Новий Рік-2020 свято
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