Як не набрати ваги на карантині: топ-5 простих порад

У зв'язку з введенням карантину через коронавірус, багато людей змушені сидіти вдома. У такій ситуації сидяча робота і не рухливий спосіб можуть призвести до набору зайвих кілограмів.

Про те, як не допустити цього – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Робіть зарядку

У перші пів години після пробудження робіть невеликий комплекс вправ. Розімніть всі групи м'язів, від шийних до гомілковостопних. Також не забувайте все це повторювати й ввечері.

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Пийте воду натщесерце

Крім того, не забувайте пити склянку води натщесерце – це допоможе "розбудити" ваш метаболізм. Також це допоможе вам з'їсти менше їжі на сніданок.

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Не забувайте поснідати

Повноцінний сніданок сприяє підтримці здорового рівня цукру в крові, а також, як і вода натщесерце, допомагає прискорити метаболічні процеси в організмі. До речі, дієтологи зазначають: хто не снідає, ввечері з'їдає більше, ніж потрібно.

Фото: uf.ru

Контролюйте апетит

Кожен раз, коли відчуєте голод, робіть паузу. Випийте трохи води та запитайте себе, чи дійсно ви хочете їсти – або намагаєтеся таким чином "зажувати" стрес.

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Гуляйте

Під час карантину обмежуйте час прогулянки до 15-20 хвилин і йдіть тільки в ті місця, де немає людей. Також будьте обережними при виході з будинку: не торкайтеся поверхонь, надягайте маску і носіть з собою антисептик.

Фото: instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

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