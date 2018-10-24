Відома українська співачка поділилася секретами стрункості

Відома українська співачка Оля Полякова поділилася секретами ідеальної фігури.

В інтерв'ю для Cosmopolitan поп-зірка розповіла про свої улюблені вправи та раціон, які допомагають їй тримати себе у формі.

"Найулюбленіша вправа — це випади. Я їх роблю по 80 разів. Саме тому у мене попа, як горіх", — поділилася Оля.

Що стосується харчування, то тут зірка радить рахувати калорії:

"Особисто мені жодна з жорстких дієт ніколи не допомагала так скинути вагу і підтримувати себе у формі, як підрахунок калорій. Якщо я їм до 1000 калорій в день, я завжди худну. І якщо я дотримуюся такого режиму: до 1000 для схуднення і 1500 на підтримку, то чудово зберігаю форму", — розповіла співачка.

Також Полякова додала: для того, щоб стати власницею ідеальної фігури, треба: багато рухатися, працювати, витрачати багато енергії і кохатися з людиною, яку любиш.

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