Великий піст-2019: Супрун застерегла українців від небезпеки

Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. У цей час не можна вживати м'ясо, молочні продукти і яйця, але овочі, фрукти і крупи дозволені.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно дотримуватися посту та не нашкодити собі.

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"Великий піст тішить, як привід не їсти процесоване м’ясо, тобто ковбаси, сардельки і копченості. Саме воно збільшує ризик деяких видів раку, а також гіпертензії й порушення обміну жирів. Зверніть увагу, що просто шматочок сала і печеного м’яса птиці такої загрози не становить, - написала Супрун. - Можна їсти переважно рис, білий хліб і картоплю й наразитися на брак вітамінів та білкової їжі. А можна їсти різноманітну рослинну їжу, отримати вітаміни, мікроелементи, клітковину, і, як наслідок, мати здорові кишківник, судини, мозок, шкіру та зміцнений імунітет".

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Супрун зазначила, що багато людей будуть активно використовувати в своєму раціоні бобові.

"В них є вітаміни групи В, потрібні для утворення нейромедіаторів, та мікроелементи калій, фосфор, залізо, цинк і марганець. Також це джерело повноцінного білка, тобто незамінних амінокислот. Бобові — це клітковина, а отже — здоровий кишківник і здоровий рівень холестерину", - написала вона.

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За словами ВО міністра в піст необхідно згадати про гриби.

"Білі гриби, печериці, шиїтаке, гливи та інші гриби містять багато амінокислоти глутатіону, клітковину бета-глюкан, мікроелемент селен, жир холін, вітамін D, антиоксидант ерготионеїн — тобто це набір досить унікальних і дуже потрібних нутрієнтів. Дві порції грибів на тиждень можуть знизити ризик деменції в старшому віці", - додала Супрун.

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Супрун додала, що під час Великого посту варто вживати яйця та рибу.

"У яйцях є практично всі вітаміни, повноцінний білок та корисні жири: наприклад, холін та лецитин, потрібні для роботи нервової системи та печінки. Якщо ви постуєте, то регулярно їжте соєві продукти, гарбузове та соняшникове насіння, кукурудзу та шпинат. Все це разом дещо замінить яйця. Багато хто, на жаль, з різних причин рибу не їсть і без посту. А дарма: саме регулярне споживання жирної морської риби (оселедця, скумбрії) забезпечує мозок, серце і судини та імунну систему омега-3 поліненасиченими жирними кислотами", - написала Супрун.

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За її словами, щоб замінити вітаміни, котрі є в рибі необхідно щодня їсти лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи, морську капусту та тахіні (кунжутну пасту).

"Слід триматися подалі харчування самими лише вуглеводами, особливо білими хлібом, білим рисом і макаронами без нічого. Вони мають високий глікемічний індекс, і саме такий раціон призводить до нестачі вітаміну В1, появі закрепів і набору ваги", - зазначила ВО міністра.

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