Від ожиріння вмирають частіше, ніж від куріння – дослідження

За результатами дослідження, від ожиріння і проблем із зайвою вагою з кожним роком помирає більше людей, оскільки нездорова їжа стала більш популярною, ніж сигарети.

Відсоток смертей, пов'язаних із курінням, знизився в Англії й Шотландії із 23,1% у 2003 році до 19,4% у 2017 році. Водночас зростання смертності від ожиріння в цих країнах зросло із 2003 року з 23% до 29%, пише Daily mail.

Так, у 2014 році куріння лідирувало серед інших причин смерті, проте у 2017 році зайва вага стала причиною на 3,5% більше смертей, ніж куріння, серед людей старших за 65 років.

Професори та керівники дослідження Університету Глазго заявили, що додавання попередження про небезпеку куріння на пакуванні сигарет допомогло знизити смертність. На думку вчених, аналогічні заходи необхідні й для боротьби з ожирінням.

Зазначимо, що в дослідженні взяли участь 192 239 осіб середнього віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо рекомендації лікарів, які допоможуть уникнути ожиріння і пов'язаних із цим проблем зі здоров'ям.

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