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/Дієта і фітнес

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

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Існує цілий список лжепродуктов, які вважаються корисними, але насправді тільки заважають схуднути.

Чим саме вони шкідливі, і чому стоїть вага при поглинанні цих продуктів, розповіла відомий дієтолог Альбіна Коміссарова в блозі "Рravda o ede" в Instagram.

Фітнес-батончики

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

MedAboutMe

Існують гарні батончики: "Байт", "Біонова". Однак найчастіше це продукт, в якому багато цукру і жирів. Тому "корисний перекус" перетворюється на 5-7 ложок цукру.

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Йогурти з добавками

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

Pinterest

На 100 грам рідини доводиться до 16 грам сахарози, а це три чайні ложки цукру. Маса цілої пляшки йогурту з добавками становить 330 мілілітрів, а це 10 ложок цукру.

Мюслі

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

Афіша-Їжа

Більшість містять величезну кількість цукру і жирів. Особливо це стосується запечених мюслі (АХА і тд). Коміссарова порадила читати склад або робити пластівці вдома.

Шоколад і солодощі на цукрозамінниках

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

"Сказати, що їх не можна – я не можу. Але ілюзія "безпеки" такого шоколаду змушує вас переїдати, а калорій там стільки ж, скільки і в звичайному", – пояснила дієтолог.

Їжа без глютену

Вага стоїть? Названо список лжепродуктів для схуднення

Доказова медицина стверджує, що безглютеновая дієта потрібна тільки людям з целіакією або чутливістю до глютену. Для здорової людини в цьому немає необхідності.

Швидка вівсяна каша

Від неї немає абсолютно ніякої користі. Швидка вівсяна каша – це оброблений овес із цукром. Дієтолог радить запарити вівсянку з вечора, якщо вранці немає на це часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла, як обманюють в магазинах при продажу бездріжджового хліба.

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Особа
Албіна Коміссарова
Тег
диета
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