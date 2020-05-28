Наше восприятие еды закладывается еще в детстве с фразами и установками, которые мы слышим от родителей, родственников, друзей.

Помните фразы, которые часто звучали в детстве?

Мы не такие богатые, чтобы выбрасывать еду, поэтому доедай.

Не встанешь из-за стола, пока все не съешь.

Мама старалась, готовила, нужно доесть все, чтобы не обидеть.

У каждого список свой, но даже ВСЕГО ОДНА фраза может изменить жизнь ребенка в будущем.

Разберем на примере девушки Дуси.

Обладательница пышных форм девушка Дуся четко решила худеть. Определись с целью и процесс пошел. Через неделю Дусю пригласила подруга в ресторан на день рождение. Дуся в восторге согласилась… ведь она же похудела на несколько кг… самооценка поднялась.

Приходит Дуся в ресторан. А там… Стол ломится от угощений. Прям мечта.

И тут Дуся вспоминает детство, когда мама говорила, что мы живем небогато и съедать нужно все.

И что делает Дуся? Ведь шары больше может и не быть. Правильно. Дуся начинает съедать все, что видит и в огромных количествах.

На следующий день чувство вины.

Плюс несколько кг.

Депрессия.

Жор.

Диета закончилась.

Как вы считаете, как нужно было поступить девушке Дусе???

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