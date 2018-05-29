Українська Барбі показала накачані сідниці і прес: відверті фото

Відома одеситка Валерія Лук'янова, яку називають "українською живою лялькою Барбі", продовжує хвалитися фігурою в соцмережах.

Вона опублікувала фото, де показує свою тонку талію і кубики преса.

Також одеська Барбі активно намагається заробити гроші, тому що її відверті фото і відео супроводжуються рекламою засобів для схуднення.

instagram.com/valeria_lukyanova21

При цьому Валерія Лук'янова приваблює користувачів відвертим контентом - біля рекламних оголошень публікуються відео, де можна роздивитися сідниці Барбі і її фігуру.

Все частіше стали з'являтися фото в купальниках і відкритих нарядах.

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

Раніше OBOZREVATEL писав, що Барбі порадувала своїх шанувальників пікантним знімком. На фото дівчина зображена повністю оголеною в душі.