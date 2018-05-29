Українська Барбі показала накачані сідниці і прес: відверті фото

Відома одеситка Валерія Лук'янова, яку називають "українською живою лялькою Барбі", продовжує хвалитися фігурою в соцмережах.
Вона опублікувала фото, де показує свою тонку талію і кубики преса.
Також одеська Барбі активно намагається заробити гроші, тому що її відверті фото і відео супроводжуються рекламою засобів для схуднення.
instagram.com/valeria_lukyanova21
При цьому Валерія Лук'янова приваблює користувачів відвертим контентом - біля рекламних оголошень публікуються відео, де можна роздивитися сідниці Барбі і її фігуру.
Все частіше стали з'являтися фото в купальниках і відкритих нарядах.
Сьогоднішній цікавий випадок з особистого досвіду-зайвий раз довів мені, як легко вирішувати будь-яку проблему !!!! Для початку важлива сама реакція, а потім подальше рішення. Найголовніше не сприймати проблему, як проблема. І не називати навіть це слово. У розумі собі сказати-це лише маленьке непорозуміння, яке дуже скоро вирішиться. Ось як правильно думати))))! Я заради інтересу так себе і налаштувала, і що ви думаєте, рівно через 2 години все було вирішено набагато більш найкращим для мене чином, ніж я могла і мріяти. Ось воно-правильне програмування реальності! Треба вміти виходити з будь-якої ситуації переможцем, і що найважливіше-швидко !!!))))) Часом люди роблять помилки, ніж затримують в своєму реалі будь-яку невдачу. Вони починають думати за що це їм, і прикрашати, надумалися проблеми. Чим розкручують події в негативному для себе ключі. А треба перестати про це думати і швидко діяти, відкинувши лінь і всі плани, все сили кинути на швидке вирішення завдання а не займатися соплями і філософськими думками на тему-оооо за що це мені? Коли ти чітко і технічно действуешь- то ти є Творцем. Ти знаєш як і що вирішити, і які в тебе права в цій реальності. Це вже рівень. # реальність # маг # відьма # магія # розум # свідомість # дух # еволюція # знак #magic #elves #elfa #angelgirl #aliengirl #spirit
instagram.com/valeria_lukyanova21
instagram.com/valeria_lukyanova21
Раніше OBOZREVATEL писав, що Барбі порадувала своїх шанувальників пікантним знімком. На фото дівчина зображена повністю оголеною в душі.