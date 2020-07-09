Учасник КВК скинув 100 кг і показав фото до та після схуднення

Учасник КВК з Красноярська Олексій Екс показав на фото результат свого схуднення на 100 кілограмів за два роки.

Відповідний знімок чоловік опублікував на особистій сторінці в Facebook, а також розповів, що його надихнуло на успішне позбавлення від зайвої ваги (фото дивіться нижче).

За словами Олексія, він вирішив зайнятися собою після поїздок на ігри Чемпіонату світу з футболу у 2018 році. Тоді він дуже захотів дізнатися свою вагу, однак неприємно здивувався, побачивши на вагах позначку у 226 кілограмів. Після чого чоловік поставив собі за мету схуднути на 130 кг.

Олексій Екс до і після схуднення (Facebook Олексія ЕКСАН)

Зараз Олексій важить 126 кілограмів і має намір продовжувати худнути. Він підкреслив, що при зрості в 190 сантиметрів планує важити 95-96 кілограмів.

До речі, одним із секретів своєї мотивації в схудненні, Олексій назвав "фінансовий аргумент". В критичний момент чоловік запитав себе, чи готовий він віддати мільйон рублів, щоб скинути 100 кілограмів, і відповів, що безумовно готовий. Ця думка підтримувала його на всьому шляху до мети.

Олексій Екс до і після схуднення колаж

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