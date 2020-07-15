У прагненні схуднути і здобути форми своєї мрії багато жінок допускають фатальні помилки, які можуть чинити серйозний вплив на здоров'я.

Найбільш поширеними способами швидко скинути зайву вагу є суворі дієти і різке зниження калорійності споживаної їжі. Такі "знущання" неодмінно призведуть до проблем зі здоров'ям. OBOZREVATEL розповідає про основні помилки людей, які хочуть схуднути.

Різке зниження калорійності і обсягу їжі

Як правило, перше, що роблять люди, щоб схуднути – це сідають на дієту. З'їдати по два шматочки сиру в день, по одній ложці каші і випивати сто мілілітрів вина (існує і така дієта) - ледь не найгірша помилка, яку може допустити людина при схудненні.

Суворі дієти та нагрузки: названі найпоширеніші 10 помилок при схудненні Likar.info

Якщо у вас велика сила волі і схильність до мазохізму, ви зможете витримати цю дієту якийсь час і навіть втратите деяку кількість жиру і воду. Але за цей час ви виснажитесь морально і фізично, отримавши втому, сонливість, втрату працездатності, брак вітамінів, енергії. Після закінчення подібної дієти люди починають набагато більше їсти, щоб заповнити дефіцит, і в 95% випадків набирають вагу з лишком.

Також деякі використовують вуглеводну дієту для схуднення. Наприклад, на сніданок з'їдають гарбуз, вдень кашу, а ввечері яблуко, і все це в мікродозах. Ці продукти корисні, але це все вуглеводи, які досить швидко дають енергію, але і перетравлюються швидко. Через півгодини-годину після такої їжі людина буде відчувати голод і довго така дієта тривати не зможе. Більш того, на такій дієті дуже складно схуднути, а ось здоров'я втратити легко. Тому гіпокалорійну дієту можна використовувати тільки як розвантажувальний день.

Зайві навантаження

Разом з дієтою деякі люди починають активно займатися спортом, відвідуючи зал 6-7 разів на тиждень. При цьому часто вага, яка протягом першого тижня знижується на 2-3 кілограми, перестає зменшуватися. Це не тільки сильно демотивує, а й виснажує організм. Зайві навантаження негативно позначаються на хребті, на суглобах, на загальному фізичному стані. М'язи відновлюються після навантаження протягом 48 годин, тому досить тренуватися тричі на тиждень. Щодня можлива прогулянка в швидкому темпі і біг в розумній кількості. Будь-які фізичні навантаження повинні відповідати віку, цілям, стану здоров'я людини, з урахуванням впливу на хребет і суглоби, щоб не руйнувати організм.

Прагнення схуднути дуже швидко

Якщо ви хочете скинути 5 кг, тому що через два тижні у вас весілля, і ви боїтеся НЕ влізти у весільну сукню, швидкий спосіб схуднення виправданий. Але якщо потрібно позбутися від 50 кг зайвої ваги, то не треба намагатися це робити швидко, ціна такого схуднення буде дуже високою. Важливо реалістично ставити цілі. Досить скидати 7-10% маси тіла на місяць.

Погоня за ідеалом

У кожної людини є свій власний ідеал тіла. Це вага, в якій їй комфортно і при цьому вона буде здоровою і добре виглядати. Тобто тілесний стан знаходиться в балансі. Прагнення ж будь-що-будь наздогнати чужі ідеали обов'язково призведе до погіршення самопочуття, настрою і, як результат, зовнішнього вигляду.

Суворі дієти та нагрузки: названі найпоширеніші 10 помилок при схудненні Likar.info

Перехід на вегетаріанство і сироїдіння з метою схуднення

Такі способи харчування, як вегетаріанство, веганство або сироїдіння - це не дієта, а, скоріше, філософія. Для схуднення ж цей спосіб не підходить. Людина позбавляє себе поживних речовин, значно зменшуючи свій раціон. Якщо вже переходити до такого харчування, то робити це слід спільно з дієтологом, щоб раціон був збалансований за білками, жирами, вуглеводами і мікроелементами. Крім цього, важливо з'їдати достатній обсяг їжі 5 разів на день.

Вживання клітковини

Деякі їдять клітковину для того, щоб їсти все і не поправлятися. Це говорить про помилкове уявлення про травлення і походження жиру. Немає таких засобів, які позбавляють від жиру. Жир - це енергія, і він розщеплюється тоді, коли є процес, який цю енергію споживає. Наприклад, збалансоване раціональне харчування плюс адекватне фізичне навантаження.

Вживання чаю для схуднення

Багато людей не знають, на чому заснований ефект таких чаїв. Всі подібні засоби не спалюють жир, а мають проносний або сечогінний ефект. При цьому людина постійно відчуває дискомфорт від того, що їй необхідно часто ходити в туалет. Крім того, якщо довгий час вживати такі чаї, постраждає і нормальна мікрофлора кишечника, почне випадати волосся, шкіра стане сухою або, навпаки, більш жирною – все це ознаки дисбалансу в організмі. До таких засобів можливо вдаватися пару раз на рік.

Використання методів "сушки" тіла

Часто для цього п'ють сечогінні таблетки. Якщо робити це постійно, це негативно позначиться на організмі, аж до розвитку ниркової недостатності. "Сушка" підходить протягом короткого часу для спортсменів, які хочуть отримати певний результат: наприклад, боксеру, що для змагання повинен потрапити в певну вагову категорію.

Таблетки, що поглинають жир

В рекомендації сказано пити такі таблетки, коли ви їсте щось жирне. При цьому 30% жиру буде виводитися з походом в туалет. Це неправильно, адже в кишечнику відбувається всмоктування поживних речовин і води. А коли людина п'є таблетки, які перешкоджають розщепленню жиру, тоді змінюється мікрофлора кишечника, не кажучи вже про загальний дискомфорт від подібних засобів.

Підбір неправильних параметрів

Метою схуднення повинен бути не певна вага і розмір, а здоров'я, гарне самопочуття і комфортне відчуття в своєму тілі. Якщо ставити таку мету, то людина до неї буде йти здоровим шляхом, поступово, не перевищуючи допустимі можливості організму. І тоді є велика ймовірність, що вага буде знижуватися і триматися на новому рівні. Якщо ж прагнути схуднути на п'ять розмірів, при цьому не усвідомлюючи того, що така фігура абсолютно не підходить будові вашого тіла - тоді варто заздалегідь підготуватися до фіаско.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня й експертка правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися від переїдання.