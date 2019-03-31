|Здоров'я
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
CityВідео

/Здорове харчування

"Сумнівна користь": дієтолог розвіяла міф про популярну страву

452Читати матеріал російською

Твердження, що супи і борщі потрібно їсти практично кожен день – є помилковим.

Воно пов'язане з минулим людей старшого покоління, коли в повоєнний час, а також через дефіцит, вибір страв був не настільки великий. Про це заявила дієтолог Катерина Павлова, передає " 24 Здоров'я ".

За словами фахівця, раніше супи користувалися популяністю, але зараз "люди живуть за часів надмірного споживання, а не нестачі його".

Дієтолог розвіяла міф про популярному блюді

Дієтолог розвіяла міф про популярному блюді

pixabay.com

Але любителям перших страв не варто від них відмовлятися. Разом з тим, не варто змушувати себе їсти їх, якщо перші страви не подобаються.

Новини
Що приготувати на вечерю швидко і смачно: топ-3 рецепта страв

Перевагу потрібно віддавати овочевим супам. У них міститься багато вітамінів і мікроелементів. Такі супи повинні готуватися без засмажки.

"М'ясний бульйон – сумнівна користь. Багато екстрактивних речовин містяться у відварі, тобто все шкідливе з м'яса – в відвар. Якщо ще й магазинне м'ясо – то там можуть бути антибіотики. М'ясні супи готуйте на другому бульйоні і тільки з домашнього м'яса. Для цього слід відварити м'ясо 30 хвилин, воду злити і все варити разом з овочами ", – уточнила дієтолог.

М'ясні бульйони дозволяється їсти при хворобах шлунково-кишкового тракту.

Однак дієтолог не радить їсти перші страви гарячими. Окріп обпікає стравохід, на постійній основі така травматизація призводить до ризику раку стравоходу. У народів, які звикли пити гарячий чай, у багато разів частіше зустрічається рак стравоходу.

Новини
Як приготувати оригінальні страви з риби: рецепти від відомого кулінара

Також не варто замовляти супи в ресторанах і кафе, якщо ви не впевнені в їхній якості.

Альтернативою м'ясним супів може бути юшка з хорошої риби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася смертельна небезпека популярного в Україні страви. Воно може нести шкоду для організму людини, якщо сильно нею зловживати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки