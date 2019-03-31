"Сумнівна користь": дієтолог розвіяла міф про популярну страву

Твердження, що супи і борщі потрібно їсти практично кожен день – є помилковим.

Воно пов'язане з минулим людей старшого покоління, коли в повоєнний час, а також через дефіцит, вибір страв був не настільки великий. Про це заявила дієтолог Катерина Павлова, передає " 24 Здоров'я ".

За словами фахівця, раніше супи користувалися популяністю, але зараз "люди живуть за часів надмірного споживання, а не нестачі його".

Дієтолог розвіяла міф про популярному блюді pixabay.com

Але любителям перших страв не варто від них відмовлятися. Разом з тим, не варто змушувати себе їсти їх, якщо перші страви не подобаються.

Перевагу потрібно віддавати овочевим супам. У них міститься багато вітамінів і мікроелементів. Такі супи повинні готуватися без засмажки.

"М'ясний бульйон – сумнівна користь. Багато екстрактивних речовин містяться у відварі, тобто все шкідливе з м'яса – в відвар. Якщо ще й магазинне м'ясо – то там можуть бути антибіотики. М'ясні супи готуйте на другому бульйоні і тільки з домашнього м'яса. Для цього слід відварити м'ясо 30 хвилин, воду злити і все варити разом з овочами ", – уточнила дієтолог.

М'ясні бульйони дозволяється їсти при хворобах шлунково-кишкового тракту.

Однак дієтолог не радить їсти перші страви гарячими. Окріп обпікає стравохід, на постійній основі така травматизація призводить до ризику раку стравоходу. У народів, які звикли пити гарячий чай, у багато разів частіше зустрічається рак стравоходу.

Також не варто замовляти супи в ресторанах і кафе, якщо ви не впевнені в їхній якості.

Альтернативою м'ясним супів може бути юшка з хорошої риби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася смертельна небезпека популярного в Україні страви. Воно може нести шкоду для організму людини, якщо сильно нею зловживати.

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