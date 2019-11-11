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11 листопада • оновлено в 10:49
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/ Дієта і фітнес

Стало відомо про головні секрети дієти принцеси Діани

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Шеф-кухар королівської сім'ї Даррен МакГрейді розповів, які страви любила принцеса Діана і чим вона харчувалася щодня.

Так, принцеса уникала жирної їжі та вуглеводів, повідомляє Daily Mail. За словами Даррена, щоденний раціон Діани складався з фаршированих перців, картоплі, запеченої з яєчними білками, і паприки. Також вона категорично відмовлялася від свинини і яловичини, зате їла курятину і рибу.

Принцеса Діана

Принцеса Діана

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Проте наголошується, що були страви, заради яких жінка могла забути про режим. Вона любила хлібний пудинг або запіканку. Ще кількома гастрономічними слабкостями принцеси Діани були шоколадний мус, бутерброди з маслом і родзинки.

Принцеса Діана

Принцеса Діана

Попри те, що принцеса дотримувалася суворої дієти, її дітей, Вільяма та Гаррі, вона не стосувалася. Вони могли їсти рибні палички, курку і смажену картоплю. Діана просила кухарів засмажувати ці страви якнайменше, а з курки знімати шкірку.

Принцеса Діана із синами

Принцеса Діана із синами

Як раніше писав OBOZREVATEL, принцеса Уельська Діана після фатальної ДТП у 1997 році померла через приховану мікротравму.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
принцеса Діана
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