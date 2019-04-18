"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю з Teleprogramma. "Під час вагітності потрібно займатися тією практикою, якою ти займалася до — фітнес, силова гімнастика або біг. Але важливо не перестаратися. Я займалася йогою і продовжую нею займатися... Ще важливі гени — жінки в нашій родині завжди швидко відновлювалися", — розповіла Регіна.

Регіна Тодоренко після народження первістка Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко після народження первістка Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко під час вагітності Фото: instagram/reginatodorenko

Також ведуча додала, що важливим моментом у відновленні фігури після пологів є грудне вигодовування.

"Жінка, мені здається, швидко худне, тому що все в організмі працює на вироблення молока. Всі соки витискаються. І також важливе правильне харчування: я повністю виключила смажене, копченості та солоності. Якщо три місяці цього не їсти, то стаєш дуже худим", — підсумувала Тодоренко.

Регіна Тодоренко після народження первістка Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко після народження первістка Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.

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