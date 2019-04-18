ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

777Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю з Teleprogramma. "Під час вагітності потрібно займатися тією практикою, якою ти займалася до фітнес, силова гімнастика або біг. Але важливо не перестаратися. Я займалася йогою і продовжую нею займатися... Ще важливі гени жінки в нашій родині завжди швидко відновлювалися", — розповіла Регіна.

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Регіна Тодоренко після народження первістка

Фото: instagram/reginatodorenko

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Регіна Тодоренко після народження первістка

Фото: instagram/reginatodorenko

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Регіна Тодоренко під час вагітності

Фото: instagram/reginatodorenko

Новини
Сексу немає: Тодоренко заявила про проблеми з Топаловим

Також ведуча додала, що важливим моментом у відновленні фігури після пологів є грудне вигодовування.

"Жінка, мені здається, швидко худне, тому що все в організмі працює на вироблення молока. Всі соки витискаються. І також важливе правильне харчування: я повністю виключила смажене, копченості та солоності. Якщо три місяці цього не їсти, то стаєш дуже худим", — підсумувала Тодоренко.

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Регіна Тодоренко після народження первістка

Фото: instagram/reginatodorenko

"Стаєш дуже худим": Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Регіна Тодоренко після народження первістка

Фото: instagram/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко поділилася пікантним знімком і похвалилася стрункою фігурою після народження первістка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Регіна Тодоренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки