Схуднути за 2 тижні: дієта моделей Victoria's Secret

Більшість дівчат мріють не рахувати калорії, не дотримуватися режиму прийому їжі, а їсти улюблені продукти, при цьому не шкодячи фігурі.

Деякі представниці прекрасної статі хочуть мати підтягнуті тіла, як у моделей нижньої білизни відомого бренду Victoria's Secret. Правила їх харчування досить прості, і підходять усім. За два тижні можливо скинути 8 кілограмів, пише "Хто? Що? Де?" .

Які основні правила "Дієти ангелів"?

Два тижні потрібно харчуватися тільки за певним меню, описаним нижче. Під час дотримання цієї системи харчування сильно прискорюється обмін речовин, і тому варто утриматися від вживання цукру, солі та алкоголю, щоб скинуті кілограми не повернулися назад.

Для заправки салатів краще використовувати оливкову олію, а в ідеалі - лимонний сік.

Обов'язково потрібно пити воду, мінімум до двох з половиною літрів в день. Вона повинна бути без газу і кімнатної температури. До слова, вода допоможе утамувати відчуття голоду і виведе токсини з організму.

Моделі Victoria's Secret's Cosmopolitan

Меню дієти на тиждень

У перший день на сніданок рекомендується випити чашку кави/зеленого чаю без цукру і молока. На другий сніданок - будь-який фрукт невеликого розміру. На обід підійдуть два зварених круто яйця, салат з одного помідора і свіжої зелені, дві картоплини, запечених в мундирі. На вечерю можна з'їсти великий стейк з яловичини, порцію салату зі свіжих овочів і зелені.

На другий день перший і другий сніданок будуть такими ж, як і в перший. На обід: великий стейк з яловичини, порція салату з свіжих овочів і зелені. На вечерю можна себе побалувати супом з овочів.

На третій день, до кави/чаю можна додати один тост з цільнозернового хліба. На другий сніданок підійде склянку натурального йогурту. На обід потрібно приготувати великий стейк, порцію салату зі свіжих овочів і зелені, доповнюючи склянкою будь-якого свіжовичавленого соку.

На четвертий день сніданок складається з кави/чаю і одного тосту з цільнозернового хліба. На другий сніданок: жменю будь-яких горіхів без спецій. Обід буде таким: великий стейк, порція салату з свіжих овочів і зелені, зелений чай. На вечерю можна з'їсти два зварених круто яйця, і дві скибочки нежирної шинки - найкраще домашнього приготування.

На п'ятий день сніданок буде складатися з однієї морквини, натертої на тертці і заправленої ложкою оливкової олії і соком половини лимона. На другий сніданок підійде банан, або інший фрукт. На обід потрібно приготувати рибу на грилі, доповнюючи одним великим помідором, чашку чорної кави без цукру або молока. На вечерю підійде великий стейк, порція салату з свіжих овочів і зелені, стакан будь-якого свіжовичавленого соку.

Сніданок на шостий день: чашка чорної кави без цукру або молока або зелений чай. Другий сніданок складається зі склянки натурального йогурту і одного банана. На обід потрібно з'їсти варену курячу грудку цілком без шкіри, салат зі свіжих овочів і зелені, доповнюючи чашкою чорної кави. Вечеря складається з яловичого стейка з порцією салату.

На сьомий день снідаємо чашкою чорної кави без цукру або молока або зеленим чаєм. На другий сніданок: банан або інший фрукт. Обідаємо яловичим стейком з порцією салату. Вечеря складається з декількох скибочок твердого сиру, великої порції салату зі свіжих овочів із зеленню.

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