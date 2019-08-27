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Схуд на 40 кг! Зірка "Поліцейського з Рубльовки" скинув вагу і захопив мережу

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Зірка популярного російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов схуд на 40 кілограмів. Так, шанувальники артиста підтримали його і зазначили, що він прекрасно виглядає.

Про те, що йому вдалося схуднути, Попов повідомив у коментарях під публікацією режисера Олексія Нужного.

Схуд на 40 кг! Зірка "Поліцейського з Рубльовки" скинув вагу і захопив мережу
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"Не думав, що щось лайкну з Женею, але... По-перше, те, що ти завів подібну рубрику, Олексію, це — прекрасно. По-друге, я схуд на 40 кілограмів і перестав ділити з Женькою персонажів у всіх проектах", — написав актор.

"Романе, поділися зі своїми товстими фоловерами, як тобі вдалося так швидко і добре схуднути?", "Нікого не слухайте! Вирішили стати здоровим, значить, ідіть до кінця! І ці розмови, типу повнота це ваша фішка, зникне харизма і вся така маячня... Це егоїзм людей", "Супер виглядаєте! Хоча як актор, ви були шикарні у будь-якій формі", — пишуть у мережі.

Схуд на 40 кг! Зірка "Поліцейського з Рубльовки" скинув вагу і захопив мережу
Схуд на 40 кг! Зірка "Поліцейського з Рубльовки" скинув вагу і захопив мережу
Схуд на 40 кг! Зірка "Поліцейського з Рубльовки" скинув вагу і захопив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка серіалу "Щасливі разом", 39-річна актриса Наталія Бочкарьова розповіла, як схудла на 60 кілограм за рік без дієт.

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