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28 лютого • оновлено в 02:19
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Розкрито секрет ідеального сніданку

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Дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "щільним".

Вона зазначила, що снідати слід в першу годину після пробудження, пише портал Nation News.

Дієтолог пояснила, як правильно снідати

pexels.com

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"Сніданок у першу годину після пробудження повинен бути досить щільним, з огляду на потреби на всі життєві програми організму в ранкові години. Це фактор довголіття", - сказала вона.
Дієтолог пояснила, як правильно снідати

pexels.com

Після сніданку регулюється рівень інсуліну, а також підвищується чутливість рецепторів організму по відношенню до працюючого гормону.

"Тому забезпечується профілактика формування інсулінорезистентності та інших метаболічних проблем, які з'являються через збої в організмі", - зазначила Королева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які напої допоможуть скинути вагу.

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Автор
Марія Дідик
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