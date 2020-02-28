Дієтолог пояснила, як правильно снідати

Дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "щільним".

Вона зазначила, що снідати слід в першу годину після пробудження, пише портал Nation News.

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"Сніданок у першу годину після пробудження повинен бути досить щільним, з огляду на потреби на всі життєві програми організму в ранкові години. Це фактор довголіття", - сказала вона.

pexels.com

Після сніданку регулюється рівень інсуліну, а також підвищується чутливість рецепторів організму по відношенню до працюючого гормону.

"Тому забезпечується профілактика формування інсулінорезистентності та інших метаболічних проблем, які з'являються через збої в організмі", - зазначила Королева.

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