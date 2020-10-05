Кто-то из великих врачей сказал, и болезни, и исцеление от них – находятся внутри нашего организма. Не вне, а именно внутри! Согласна с утверждением на 100%. Защита от вирусов, и коронавируса в том числе, – крепкий иммунитет. Разберем, как укрепить его с помощью питания.

Есть у коронавируса неприятная особенность – провоцировать фиброз легких – разрастание рубцовой ткани со всеми вытекающими последствиями: одышкой, сухим кашлем, дефицитом кислорода. Причем развиваются они не только у тех, кто болеет, но и у выздоровевших. Но есть способ защитить свои легкие, предупредить развитие фиброза, повысить иммунитет и эластичность стенок сосудов и слизистых тканей. Для этого нужно скорректировать свое питание и поставлять организму достаточное количество стратегического микроэлемента – кремния (Si).

В природе кремний просто-напросто песок, кварц, гранит, но, как сказал в свое время академик Владимир Вернадский "Никакой организм не мог бы существовать без кремния". С академиком не поспоришь. Из невидимых кирпичиков кремния построено большинство наших органов: он содержится в гипофизе, мозговой оболочке, в хрусталике глаза, щитовидной железе, в тканях почек, сердца, поджелудочной железе. Без этого микроэлемента мы бы просто рассыпались: Si придает прочность тканям, эластичность стенкам кровеносных сосудов, препятствует проникновению липидов в плазму крови. А еще он напрямую связан с работой органов дыхания, поскольку увеличивать защитные свойства тканей легких. Кроме того, кремний вполне может претендовать на роль одного из командующих внутренних войск иммунитета. Не секрет, что сила иммунной защиты напрямую связана с полным набором в организме всех витаминов и минералов. Но в том-то и загвоздка, что при дефиците кремния ¾ элементов плохо всасываются организмом. Так что если кремния в организме не достает, нет смысла тратить деньги на дорогие биодобавки: без него они просто не работают. И еще одна суперсила кремния – он умеет структурировать молекулы воды, удалять из организма токсины, грибки, вредные бактерии. На деле это выглядит так: органические соединения кремния в теле образовывают биоэлектрически заряженные системы, "приклеивают" на себя вирусы гепатита, гриппа, герпеса, грибки, другие болезнетворные микроорганизмы и деактивируют их. Полезное свойство во время эпидемии коронавируса, не так ли?

О дефиците кремния у своих пациентов я догадываюсь по внешним проявлениям и психологическому настрою. Если человек часто болеет ОРЗ, ОРВИ, носовые каналы воспалены и забиты слизью, ногти ломаются, волосы выпадают, цвет кожи бледный и тусклый – это явные маячки дефицита Si. Но есть и внутренние маркеры этого состояния: внезапно накатывающее чувство безысходности и растерянности, невозможность сосредоточиться, раздражение от любого шума, даже от малейшего шороха. Ничего удивительного: кремниевая кислота влияет на органы чувств и обменные процессы в головном мозге. Дефицит кремния в организме увеличивается с возрастом, особенно в период менопаузы и андропаузы. Появление морщин, снижение зрения и ломкость костей – неприятные спутники кремниевого дефицита. Подросткам, молодым людям и беременным женщинам в этом смысле повезло больше: кремний в эти периоды жизни усваивается буквально из воздуха (кстати, в воздухе он тоже есть!) и его количество в организме удваивается. Важно вовремя заметить дефицит Si и вовремя залатать эту брешь. В первую очередь правильным питанием.

Итак, что же есть, чтобы получать нужную порцию кремния, укрепить свой иммунитет и сопротивляемость вирусам? Кремний не синтезируется в нашем теле, а поступает в него с растительной пищей. Прежде всего – с неочищенными злаковыми. Каши из семи злаков: пшеничная, ржаная, перловая, пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная – наше все! Интересно, что у каждого из этих злаков есть дополнительные бонусы. Рожь богата калием, полезна для работы печени и отлично усваивается вместе с тмином. Овес содержит ценный белок, стимулирующий выработку инсулина, так что овсянка, которую так уважают англичане, может быть еще и блюдом профилактики сахарного диабета. Пшено – самый солнечный злак – укрепляет волосы, ногти, улучшает состояние кожи. Рис (особенно много кремния в шелухе неполированного риса) активизирует циркуляцию жидкостей в организме, способствует внутреннему умиротворению. Чтобы усилить полезные свойства рисовых блюд, приправляйте их паприкой. Кукуруза не содержит клейковины (глютена) и считается хорошей альтернативой продуктам при аллергии на белок злаковых.

Кроме семерки злаковых, в топ-парад лидеров по содержанию Si входят: соя, нут, фасоль, чечевица, фисташки, цикорий, листья лесной земляники, ромашка, лимон. Лимон, кстати, благодаря сочетанию кремния с витамином С, оказывает еще и противовирусное действие. Органический кремний можно не только есть, но и пить. Он содержится в некоторых бутылированных водах: Шаянская, Evian (изучаем этикетки). Отличный бюджетный источник этого микроэлемента – отвар хвоща полевого. Завариваем его так: две столовые ложки этого лекарственного растения заливаем литром воды, кипятим 10 минут, настаиваем еще 20, пьем месячными курсами дважды в год. Но имейте в виду: этот напиток противопоказан людям с проблемными почками. Альтернативный вариант кремниевой диете – прием биодобавок с Si. Но с одной поправкой: в усвояемой форме и дозе этого микроэлемента выше 5 мг.

Считается, что растительная клетчатка снижает всасываемость кремния в кишечнике, поэтому важно сбалансировать ее с зерновыми, не перегибать в сторону фруктов и овощей. Не дружит этот микроэлемент с рафинированной едой (выпечкой, полуфабрикатами, любым фаст-фудом), углеводами из сладостей – все эти продукты снижают усвоение Si. И вот еще, на что рекомендую обратить внимание: кремний усваивается гораздо лучше, если человек ведет активный образ жизни. А вот пассивность, гиподинамия, равнодушие тормозят и кровообращение, и процесс пополнения организма этим веществом. Так что, друзья, не сидите – двигайтесь, приучите организм работать, и вот увидите, как быстро наладятся дела и здоровье. Кремний в достатке, крепкий иммунитет к вирусам, жизнь без болезней требуют движения и активной жизненной позиции.

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