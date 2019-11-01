POPEL Agency створило Діджитал-виставку "МИСТЕЦТВО ФІТНЕСУ"

POPEL Agency створило цифрову виставку "МИСТЕЦТВО ФІТНЕСУ" на честь 6-річчя київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS.

"Фітнес схожий на мистецтво. На нашу думку, митцем є кожна людина, що відвідує тренування. І разом із тим, ця ж людина є власним полотном, фарбами, пензлем. У фітнесі ми творимо самих себе",

— кажуть автори проекту.

На виставці представлені роботи, створені за мотивами картин "Над містом" Марка Шагала, "Танець" Анрі Матісса та "Дівчинка на кулі" Пабло Пікассо. Всі картини цифрової виставки об'єднані темою фітнесу.

Виставку можна подивитися на сайті фітнес-клубу BODYART / FITNESS. Також картини, представлені на виставці, нанесені на фірмову продукцію клубу: еко-сумки, футболки та стікери. На честь дня народження клубу ці предмети будуть розігрувати між клієнтами клубу. Незабаром їх також зможуть придбати всі бажаючі.

Над проектом працювали ілюстратор Марія Окунська, дизайн-директор POPEL Agency Артем Морозов і креативний директор POPEL Agency Анатолій Попель.

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